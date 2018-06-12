Ahıra bağladı! Önce hayvanı sonra karısını...

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olan karısını da sopayla döverek hastanelik ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.