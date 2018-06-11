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Ruhat Mengi'den kitap açıklaması

İyi Parti'den istifa eden Ruhat Mengi, "Cesur Kadınlar" adlı kitapta yazdıklarının bugünü kapsamadığını belirtti.

Siyaset / 11 Haziran 2018 Pazartesi 15:01
Ruhat Mengi'den kitap açıklaması

İyi Parti'nin Kurucu Üyesi ve Genel İdare Kurulu üyesi Ruhat Mengi, istifa ettiğini açıklamıştı.

Mengi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında 'İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime,halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı. Bu karar milletvekili listeleri açıklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi.' ifadesini kullanmıştı.

Mengi'den İYİ Parti'de olduğu dönemde yazdığı bir kitapla ilgili açıklama geldi. Mengi, 'Cesur Kadınlar' adlı kitapta yazdıklarının bugünü kapsamadığını belirtti.

Sosyal medyadaki açıklama şu şekilde:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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