Ruhat Mengi'den kitap açıklaması

İyi Parti'nin Kurucu Üyesi ve Genel İdare Kurulu üyesi Ruhat Mengi, istifa ettiğini açıklamıştı.



Mengi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında 'İYİ Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hiç yalan söylemediğim sevenlerime,halkıma karşı sadakatsizlik olacaktı. Bu karar milletvekili listeleri açıklanmadan da önce verilmişti ve bilenler vardi.' ifadesini kullanmıştı.



Mengi'den İYİ Parti'de olduğu dönemde yazdığı bir kitapla ilgili açıklama geldi. Mengi, 'Cesur Kadınlar' adlı kitapta yazdıklarının bugünü kapsamadığını belirtti.



Sosyal medyadaki açıklama şu şekilde:





Arkadaslar! IYI Parti ıçinde benim de bir yazımın bulunduğu 'Cesur Kadinlar' adında bir kitap yayınladı.O yazıyi partiye katildiktan kısa sure sonra yazmiştım.Şu anda aynı görüşte olmadığim için istifa ettim.Kitabı okuyacak olursanız; yazdiklarım 'bugünü' yansıtmıyor. — Ruhat Mengi (@RuhatMengi34) 9 Haziran 2018