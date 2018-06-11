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Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak.

Eğitim / 11 Haziran 2018 Pazartesi 08:52
Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

Kaynak : AA

Maliye BakanlığıMüfettişResmi Gazete


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