Enver Aysever kime oy vereceğini açıkladı

Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı.



MUHARREM İNCE'YE VERECEK



CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye oyunu vereceğini açıklayan Aysever, herkes hazır olmalı iş çok. Herkes taşın altına elini koymalı ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu @vekilince'ye vereceğim ve kazanmasını istiyorum. Ancak biliyorum ki sorunlar dağ gibi. Herkes mücadeleye hazır olmalı. İş çok, herkes taşın altına elini koymalı! — Enver Aysever (@enveraysevera) 11 Haziran 2018