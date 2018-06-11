Başbakan Yıldırım: Bedelli askerlik için şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.



Bedelli askerlikle ilgili sorulara yanıt veren Başbakan Yıldırım "Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu." dedi.