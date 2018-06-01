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FOX TV'nin haberi mizansen mi?

FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberine Mersin İl Sağlık Müdürülüğü’nden 'mizansen' açıklaması geldi.

Televizyon / 01 Haziran 2018 Cuma 10:41
FOX TV'nin haberi mizansen mi?
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FOX TV ekranlarında Emre İzkübarlas imzalı bir haberde Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşımın zor olduğu aktarılmış ve yürüme zorluğu çeken hastaların sıkıntı çektiği ifade edilmişti. Ayağı kırık olduğu söylenen Kemal Alp Köker isimli bir şahıs, “Bugün dört defa farklı yere yönlendirildim” demişti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Haberle ilgili Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden açıklama geldi. Kamera kayıtlarının da paylaşıldığı açıklamada Köker'in geçirdiği trafik kazası ardından hastaneye başvurduğu, gerekli tedavinin yapılması ardından taburcu edildiği ifade edildi.

'1,5 SAAT HASTANEDE DOLAŞTI'

Yine aynı açıklamada röportajın yapıldığı gün Köker'in yaklaşık 1.5 saatlik bir zaman geçirdiği ve hiçbir sağlık personeli ile iletişeme geçmediği kaydedildi. Röportajın hastane içerisindeki kör noktalardan birinde yapıldığı belirtilirken 'İncelenen kamera kayıtları ve kişinin davranışları göz önüne alındığında yaşananların bir mizansen olduğu tespit edilmiştir' denildi. 




PORTAKAL: MESLEĞİ BIRAKIRIM

Öte yandan haber ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Mersin şehir hastanesi heberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var' demişti. Bu sözlere tepki gösteren Fatih Portakal ise bu iddianın ispatlanması durumunda gazeteciliği bırakacağını söylemişti.  



Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Şehir HastaneleriFox Tv


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