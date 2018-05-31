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Uluabatlı Hasan Yağlı Güreşleri başlıyor

Kırkpınar Güreşleri’nin provası olarak nitelendirilen ‘Uluabatlı Hasan Yağlı Güreşleri Karacabey’de başlıyor. Güreşler iftardan sonra gece yapılacak.

Yaşam / 31 Mayıs 2018 Perşembe 15:06
Uluabatlı Hasan Yağlı Güreşleri başlıyor

Türkiye'de ilk kez gece güreşlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle de dikkat çekici bulunan ve büyük ses getirmesi beklenen organizasyonda kispet giyecek isimler arasında; Kırkpınar'da Altın Kemer kazanmış başpehlivanlar arasındaki İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz ve Hasan Tuna'nın yer aldığı bilgisi verildi.

Öncesinde 5 bin kişiye iftar

Ülke genelindeki güreş severlerde de büyük heyecana sebep olan güreşler, gece maçları için geçtiğimiz yıl ışıklandırılması tamamlanan Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Güreşlerden önce, stadyum önünde 5 bin kişilik dev bir iftar sofrası kurulacak. Güreş etkinliklerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve Uluabatlı Hasan'ın şanına yaraşır düzeyde organizasyonu her geçen gün daha da güçlü hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, görevde oldukları 4 yıldan bu yana ilçenin mevcut potansiyel kaynaklarını harekete geçirerek, ekonomik anlamda güçlü bir belediye haline geldiklerini kaydetti.

Altın Kemer sahibi isimleri Karacabey'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özkan, “Ata sporumuz güreşin yaşayıp gelecek kuşaklara artarak ulaştırılmasını, asli görev olarak benimsiyoruz. Bu noktada, güreş takımını kurduk ve takımın başarıları ve şampiyonlukları da göğsümüzü kabartıyor. Tüm güreş tutkunlarını Karacabey'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Uluabat Yağlı Güreşleri'ni, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük boyutlu hale getireceğiz. İlçe halkını her anlamda güzel günler bekliyor” dedi.

Kaynak : İHA

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