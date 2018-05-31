‘Kocanı mutlu edemiyorsun boşan biz evleneceğiz’

İstanbul'da bir üniversitede son sınıfta okuyan Ayşegül G.'nin evli olduğunu bildiği Ekrem Y. ile ilişki yaşadığını eşi Ebru Y. telefon mesajlarını ortaya çıkarak savcılığa şikayette bulundu.



Vatan Gazetesi'nden Tolga Atar'ın haberine göre, 6 yıllık evli olduğunu dilekçesinde belirten Ebru Y., “Eşimin telefonunda ‘Ebru İş' kayıtlı bir numaradan gelen ‘sevgilim yarın gel seni özledim. Evin kirası da verilecek' mesajını gördüm. Numarayı aradım. Konuşurken Ekrem Y.'nin eşi olduğunu söyledim. Bu kişi bana ‘Ekrem bana evli olduğunu ve senin resmini göstermişti. Senin sosyal medya hesaplarından da resimlerini görmüştüm. Eşin bana iki yıldır iyi bakıyor artık konuştuğumuza göre boşanın. Benim okulum bu yıl bitiyor. Evlenmek için okulumun ve senden boşanmasını bekliyorduk. Ekrem Y. senden memnun değil adamı mutlu edemiyormuşsun' dedi. Ben de boşanmayacağımı ve eşimin yakasını bırakmasını söyledim. Daha sonra zaman zaman beni aradığında beni sosyal medya hesapları açarak resimlerini masajcı kadın olarak lanse edeceğini söylüyordu. Ağır küfürler edip hakaretlerde bulundu. Bunlardan haberi olan eşim, ona sadece öğrenci olduğu için yardımcı olduğunu söyledi ama sonra evi terk etti. Boşanma aşamasına geldik. Ayşegül G.'den şikayetçiyim” dedi.



'EŞİ BENİ BIRAKMIYOR'



Savcılıkta ifade veren Ayşegül G. ise hakkındaki iddiaları reddederek şunları söyledi: İki sene önce part-time iş ararken bir arkadaşımın aracılığı ile Ekrem Y. ile tanıştım. Ben yurtta kalıyordum, daha sonra bana Kâğıthane'de ev tuttu. Evli olduğunu eşinin kim olduğunu bana anlatmıştı. Eşinden okulum bu yıl bitince boşanacağını benle evleneceğini söylemişti. Eşi beni arayarak bana , ‘o…. parası için eşimi kandırıyorsun, senin başına işler açarım, fahişe seni erkek kardeşlerime havale ederim onlar kocam gibi yaşlı değil genç erkeklerdir, kocamı bırakacaksın‘ gibi hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben de ‘eşin seni seviyorsa mutlu iseniz aranızdan çekilirim ama Ekrem seni kafasından silmiş' dedim. Ekrem Y.'ye eşinin bize rahat vermeyeceğini söyleyerek ayrılmak istediğimi söyledim ama o ayrılmak istemedi. şikayetçiyim.





Kaynak : Vatan