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Dolar/TL, güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4,4660 seviyesinde dengelendi

Ekonomi / 31 Mayıs 2018 Perşembe 09:27
Dolar/TL, güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 4,4660 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 28 Mayıs Pazartesi günkü sadeleşme adımının ardından düşüşü ivme kazanan dolar/TL, dün de yüzde 1,8 değer kaybederek günü 4,4642'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 4,4660 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 5,2210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 5,9510'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan büyüme, özel sektör istihdamı ve fiyat endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinin azaldığını, buna bağlı olarak da küresel dolar talebinin gerilediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyesinin destek, 4,55'in direnç konumuna geldiğini kaydetti. Kaynak : AA

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