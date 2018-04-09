Survivor'da konsey karıştı

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı konseyde birbirine girdi.



Cumali'nin konuşmasının ardından söze giren Anıl, Cumali'nin Hakan Hatipoğlu'na hizmet ettiğini ima edince tartışmanın fitili ateşlendi.



'KIVILCIM ÇAKTIN'



Hakan Hatipoğlu Anıl'a yanlış yaptığını söylerken 'Keşke sende 18 yarışmacıyla böyle olsaydın. Bizim dostluğumuz mu sana battı? Sen şuan bir kıvılcım çaktın. Ben bunun altında kalmam' dedi.



Hakan'ın bu sözlerinin ardından, Hakan ile Anıl arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel