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FETÖ'den aranan doktor böyle yakalandı

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile görevden alınan doktor ve öğretmen çift ile birlikte 8 kişi, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 13:39
FETÖ'den aranan doktor böyle yakalandı

Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, Milas’ta Hacıilyas Mahallesi’nde bir evde illegal yollarla yurtdışına çıkartılması planlanan FETÖ/PDY üyesi şahısların saklandığı bilgisi üzerine tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Polisin evde yaptığı aramada; hakkında Kütahya’da soruşturma yürütülen, öğretmen iken KHK ile ihraç edilmiş oldukları tespit edilen I.G., eşi Ç.G., çocukları M.R.G., B.N.G ile Y.G. ve yine aynı suçtan Ankara ve Kocaeli illerinde soruşturma yürütülen ve doktor iken KHK ile ihraç edilmiş oldukları tespit edilen M.A., eşi T.A. ve çocukları K.A. yakalandı. Ev sahibi Y.Ö. ise yardım ve yataklık etmekten gözaltına alındı.



Soruşturmayı derinleştiren polis, yine illegal yollardan yurt dışına çıkartılması planlanan FETÖ/PDY üyesi iki şahsın da Ekinanbarı Mahallesi’nde bir barakada saklandığını tespit etti ve yapılan çalışmalar neticesinde Hava Kuvvetlerinde doktorken KHK ile ihraç edilmiş olduğu tespit edilen M.A. ile Dışişleri Bakanlığında üst düzey çalışan iken KHK ile ihraç edilmiş olduğu tespit edilen ve Nazilli ilçesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında arandığı anlaşılan A.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Öte yandan, FETÖ mensubu şahıslara yardım ve yataklık eden, ayrıca yurt dışına çıkartılmasını organize eden M.A.A., M.C.T. ve I.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar üzerinde yapılan aramada ise 23 bin euro para ele geçirildi.


Kaynak : İHA

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