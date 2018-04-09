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Başkent'te feci kaza

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 01:31
Başkent'te feci kaza

Kaza, Gölbaşı ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu üzerinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkiinde Y.P. (26) yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada otomobil sürücüsü Y.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı. Kazada ölen Y.P. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi Morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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