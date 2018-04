Kudüs'te gayrimeşru Yahudi yerleşim planları

İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı.



Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisi'nden yayınlanan rapora göre, işgalci İsrail devletine bağlı Kudüs belediyesi, 20 bin kişinin kalabileceği 5 bin 700 yerleşim birimi kurma kararını onayladı.



Raporda kurulacak yeni yerleşim birimlerinin Kudüs ve Beytüllahim kentlerindeki Foken vadisine kadar olan alanda kurulacağı kaydedildi. Ayrıca gelecek günlerde Kudüs ile Beytüllahim arasında bin 450 yerleşim birimi kurulması planlarından söz edilen raporda, buna ilaveten 2 bin 645 adet yerleşim biriminin onaylanmasının beklendiği dile getirildi.



Rapora göre gayrimeşru İsrail yerleşim planları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.



İsrail'e açık desteğiyle sık sık gündeme gelen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın, Filistin topraklarında yerleşim yerleri kurmanın İsrail'in 'kendi toprakları olması sebebiyle' hakkı olduğu konusunda yaptığı açıklamalar dikkati çekmişti.



Batı Şeria ise Friedman'a göre üzerinde çekişme yaşanan bir yer olarak adlandırılıyor. Friedman'ın bu ve benzeri açıklamalarından rahatsızlık duyan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen ay medyaya açık yaptığı bir konuşmada Friedman hakkında ağır hakaretler içeren sözler sarf etmişti. Kaynak : AA