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Almanya'da araç yayaları ezdi

Almanya Münster'de bir araç kalabalığa daldı. 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Dünya / 07 Nisan 2018 Cumartesi 19:42
Almanya'da araç yayaları ezdi

Almanya Münster'de bir araç sokaktaki kalabalığın arasına girdi.

ÖLÜLER ARASINDA SÜRÜCÜ DE VAR

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olayla ilgili Alman polisinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 30 kişinin yaralandığı ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, olayda 4 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.

BÖLGE KONTROL ALTINDA

Münster şehir merkezi kordon altına alındı. Civar kentlerden yaralılar için helikopter takviyesi istendi. Kordon altına alınmış bölgede patlayıcı araması yapıldı.

AlmanyaKordonHelikopter


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