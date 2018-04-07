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2 gündür kayıp olan Aleyna, bulundu!

Zonguldak’ta 2 gündür kayıp olan 7’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Aleyna Bozdemir, erkek arkadaşının ananesinin evinde bulundu.

3. Sayfa / 07 Nisan 2018 Cumartesi 01:20
2 gündür kayıp olan Aleyna, bulundu!

Zonguldak’ta 7’inci sınıf öğrencisi Aleyna Bozdemir, 2 gün önce öğrenim gördüğü Yeşiltepe Teoman Papila İlköğretim Okulu çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.

İddiaya göre; Aleyna Bozdemir’in annesi Gülay Bozdemir, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13:00’te Teoman Papila İlköğretim Okulu’nun önünde kızı ile karşılaştı. Bir süre kızı ile konuştuktan sonra kızının yanından ayrıldı.

Geç saate kadar eve dönmeyen kızı için endişe eden aile, polise haber verdi. Polis ekipleri Aleyna Bozdemir’in ailesinden eşkal bilgilerini alarak harekete geçti. Polis ekiplerinin iki gündür geniş kapsamlı arama çalışması yaptığı Aleyna Bozdemir’den haber alınamıyordu.

"Arkadaşının ananesinin evinde bulundu"

Aleyna Bozdemir, gece saatlerinde Merkez Tepebaşı Mahallesinde bir erkek arkadaşının ananesinin evinde ortaya çıktı. Erkek arkadaşının ananesi İstanbul’da olduğundan dolayı yaklaşık 2 gündür Tepebaşı Mahallesinde kaldı. Polis ekiplerinin başarılı arama çalışmasının ardından bulunan genç kız ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine getirildi.

Kaynak : İHA

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