YÖK FETÖ ile mücadele etmiyor mu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan katliamın ardından 4 akademisyen yaşamını yitirdi.



Silahlı saldırının ardından karşılıklı FETÖ suçlaması yapılırken, olaya savcılar el atmış durumda.



FETÖ suçlamalarının ardından Gazeteci Cem Küçük, YÖK hakkında dikkat çeken bir yazı kalme aldı.



İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI



Diğer kurumlarda gerçekleştirilen FETÖ operasyonularıyla ilgili sayıları yazan Küçük ' 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 14 bin savcı ve hâkimden 4.500'ü ihraç edildi. Neredeyse toplam rakamın üçte biri. Emniyet'ten 30 bine yakın polis ihraç edildi. Bu sayı belki daha da artabilir. Ordudan toplam 10 binden fazla subay, astsubay atıldı. Hemen her gün gizli ya da açık tanıkların ifadesi ve ByLock'larla birçok ilde FETÖ'cü askerler gözaltına alınıyor. Ankesörlü telefonlarla da birçok subay, astsubay hakkında işlemler yapılıyor. Albay altında binlerce FETÖ'cü temizleniyor. Millî Eğitim'de 22 bin öğretmen ihraç edilmiş, 7 bin 254 öğretmen hakkında işlem devam ediyor. Bence Millî Eğitim'de de FETÖ'cüler bitmedi.' diye yazdı.



YÖK NEDEN ELiNi TAŞIN ALTINA KOYMUYOR?



YÖK'te ise gerekli temizliğin yapılmadığını belirten Küçük 'Peki ya akademide, YÖK'te FETÖ'yle mücadele ne durumda? Ben dâhil bu işlere kafa yoran herkes üniversitelerde FETÖ'nün bittiğine inanmıyor. Hatta birçok FETÖ'cü hakkında işlem yapılmıyor. FETÖ'nün en önem verdiği konuların başında eğitim geliyor. İlköğretim ve liselerde 30 bin civarında FETÖ'cü öğretmen tespit edilmişken ve işlem yapılırken akademide kaç kişi hakkında işlem yapılmış? Türkiye'de 8 Haziran 2016 itibariyle toplam 156 bin 168 akademisyen var. İhraç edilen sayı yüzde 4 bile değil. Bu sayının daha fazla olması lazım. O zaman soru şu: Üniversitedeki FETÖ'cüler hakkında işlem yapmayan kim? Onları koruyup kollayan kim? YÖK niçin elini taşın altına koymuyor?' ifadelerini kullandı.



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