Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin davetli olduğu Best Contest Turkey Yarışması, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğinin (ETİK) resmi, Derece Kolejinin de ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Medical Park İzmir Hastanesinin sponsorlar arasında yer aldığı yarışmada ilk üçe girecek öğrencilere yaz tatili ödülü verilecek. Yarışmanın jürisinde de başta Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu olmak üzere Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Silkü gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. Etkinliğin bu anlamda Türkiye'de ilk olduğunu açıklayan yarışma direktörü Ahmet Veli Olgundeniz, Nisan ayında İzmir'de bir gençlik karnavalı havası eseceğini söyledi.



Yarışma öncesi Susuzlu Atlantis Otel'de düzenlenen basın toplantısı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Silkü ve Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü'nün katılımı ile yapıldı. Amacı “Türk insanının İngilizce bilgisi ve konuşma becerisini ödüllendirmek” olan yarışmaya katılımın ön koşulu TC vatandaşı olmak. Yarışmanın diğer katılım şartları ise; İngilizce'yi Türkiye sınırları içerisinde öğrenmiş olmak, birinci ve ikinci derece yakınları arasında ana dili İngilizce olan birisi bulunmamak, İngilizce'nin ana dil olarak kullanıldığı bir ülkede bir aydan fazla kalmamış olmak.



Son başvuru bugün



Adaylar yarışmaya katılmak için öncelikle yarışmanın resmi internet sitesi www.bestcontestturkey.com adresine girerek kaydolacak. Daha sonra kendilerini tanıtacakları İngilizce bir konuşma hazırlayıp, bu konuşmayı video formatında Youtube ve benzeri sitelere yükleyerek linkini bugün saat 14.00'e kadar basvuru2018@bestcontestturkey.com mail adresine gönderecek. Başvurular yarın ön eleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve her iki kategoride en az 10'ar aday final için İzmir'e davet edilecek.



“En az bir yabancı dil”



Basın toplantısında konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, “Türkiye'de niçin İngilizce öğrenilmez konusu, klinik ağzı ile konuşmak gerekirse sosyopatolojidir. Bu konuda yapılacak şeylerin olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar Kanada'da bulunan biri olarak, herkesin iki üç yabancı dili akıcı konuştuğu bir atmosfer söz konusu. Türkler de yabancı dili çok rahat konuşabilir. Sadece sistematik problemimiz var; öğretemiyoruz. Bunu orta vadede kesinlikle çözmek zorundayız. Her Türk vatandaşının en azından bir yabancı dilde kendisini ifade eder hale gelmesi konusunda sanırım herkes hemfikirdir. Biliyorsunuz yaşlı olup hala okuma yazma becerisi olmayanların bile bir yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisini kazandıracak programların gündeme alınacağından eminim. Şu an sağlık turizmi için ülke olarak 2.7 milyar dolar kazanıyoruz ama bu kapasitemizi düşündüğümüzde devede kulak bile değil. Tüm dünyanın açık hastanesi haline gelebiliriz. Turizm sektöründen kazandığımız ciro kadar sağlık turizminden kazanabiliriz” diye konuştu.



“Yabancı dilin önemini yurt dışına çıktığımızda çok iyi anlıyoruz”



MÜSİAD üyeleri tarafından kurulan Derece Koleji olarak İngilizce eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ise, “İş adamları olarak ülkemizin hedeflerine ulaşmanın gençlerimizin akıcı İngilizce konuşmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizler yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu yurt dışına çıktığımızda çok iyi anlıyoruz. Fuarlara katıldığımızda birçok iş adamı yanına tercüman alıyor fakat tercüman pazarlık diyaloğunda sadece kelimeleri çeviriyor. Konuşmadaki o duyguyu yansıtamadığı için kendi konuşacağımız İngilizce'nin geleceğimize yapacağı katkı misli misli fazla olacaktır” dedi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, 81 il genelinde 620 okulda 5. sınıflarda 15 saat yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfları oluşturulduğunu söyledi.



Erarslan, öğrencilerin İngilizce'yi öğrenmelerini sağlayacak eğitim içerikleri geliştirildiğini kaydetti.



Kaynak : İHA