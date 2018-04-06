Polisi şehit eden tutuklu Azeri sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı

Shukorov, polisin şehit olduğu sokağa geldiğinde, '2 şahıs önüme çıktı. Elinde silah olan, bana küfrederek, ateş etti. Ben de geri dönerek, kaçtım' deyip, cinayet iddiasını kabul etmedi.



Edirne'de 2014 yılında meydana gelen olayda, Rus ve Azeri mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ, kalbinden vurularak, şehit oldu. Cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, tutuklanan ve hakkında ömür boyu hapis istemiyle Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov'a, olay yerinde mahkeme heyetince keşif yaptırıldı. Sabuni Mahallesi'ndeki keşfe Shukorov, Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden ring aracıyla getirildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri de Mahir Shukorov'un etrafını güvenlik için sararken, bir kolu, jandarmaya kelepçelendi.



'2 KİŞİ ÖNÜME ÇIKTI, BİRİNDE SİLAH VARDI'



Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bülent Çelik ile heyet üyeleri, çatışmanın meydana geldiği sokakları gezdi. Tutuklu sanık Mahir Shukorov'a, olay günü sorularak, yaşananları anlatması istendi. Shukorov, sokaktaki silahlı çatışmanın ardından koşarak, ara sokağa kaçtığını söyledi. Polis memuru İmrağ'ın şehit edildiği sokağa gelindiğinde Shukorov, 'Çatışma olunca kaçtım. 25- 30 metre ileride 2 şahıs çıktı önüme. Birinin elinde silah vardı. Elinde silah olmayan, beni göstererek, geri çekildi. Diğer elindeki silahı bize çevirerek, küfretti ve ardından ateş etti. Arabam olmadığı için geri koşmaya başladım. Bu 2 kişinin de peşimden geldiğini zannettim. Buradaki camiye girerken, arkama baktım, kimse gelmiyordu. Kapıda biriyle çarpıştım, düştüm. Sonra oradan bir taksiye binerek, uzaklaştım' diye konuştu.



Olay yeri anlatımlarının ardından yazılı ifadesi alınan Azeri Shukorov, cinayet iddiasını kabul etmedi. Keşfe mahkeme heyetinin yanı sıra avukatlar Gökhan Karakoç ve Rıfat Çulha da katıldı.



