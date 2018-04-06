Mitsubishi Electric akıllı kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor

Mitsubishi Electric yapay zeka İle desteklenen akıllı kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, pille çalışan sensörler gibi kablosuz IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarına yönelik artan talep, birden fazla frekans bandını ve iletişim standardını aynı anda destekleyebilen daha küçük ve güç açısından daha verimli cihazları bir gereklilik haline getiriyor. Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, bu noktadan hareketle IoT ekipmanlarının güç verimliliğinin artırılmasına, çok küçük boyuta indirilmesine ve küreselleştirilmesine katkıda bulunan akıllı kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor.



Mitsubishi Electric, hem performansı hem de kapasiteyi artırmak için tescilli yapay zeka teknolojisi Maisart ve ileri dijital teknolojisini kullanarak otomatik optimizasyon yapabilen dünyanın ilk kablosuz iletişim teknolojisini geliştirdi. Gerçekleştirdiği testlerde amplifikatörün normal kazanımın iki katına ulaştığını ve geleneksel sistemlerle kıyaslandığında güç verimliliğini yüzde 20 iyileştirdiğini kanıtladı. Bu yeni teknoloji ile Mitsubishi Electric, güç tüketiminin önemli oranda azaltılmasına, çok küçük boyuta indirilmesine, birden fazla iletişim standardı ve mevzuatına yönelik çok bantlı IoT ekipmanlarının küreselleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.



-5G ile uyumlu teknoloji



Amplifikatörün giriş sinyalini ve birçok gerilim kontrolünü akıllı olarak kontrol etmek ve otomatik optimize etmek için özel yapay zeka algoritmasını kullanan teknoloji, hem yüksek hem düşük çıkışlı güç için uygulanabiliyor. Geleneksel teknolojiyle çalışan amplifikatörlerle kıyaslandığında iletişim ekipmanındaki güç tüketimini düşürüyor. Mevcut donanım yapılandırmasında Mitsubishi Electric'in yapay zeka amplifikatörü 3,8 GHz'ye kadar olan frekansları destekleyebiliyor. Bu da 5G ile kullanım için uygunluk sağlıyor.



Mitsubishi Electric'in tüm dijital verici teknolojileri, tek bir devrede üç adede kadar rastgele çalışan frekans ve iletişim standardını eş zamanlı olarak desteklemek için yazılım kontrolü kullanıyor. Geleneksel analog vericiyi basitleştirilmiş bir çözümle değiştiriyor. Bu çözüm, yapay zeka ve yazılım tanımlı radyo ile kolaylıkla yapılandırılabilen yenilikçi bir programlanabilir dijital kodlayıcı olarak öne çıkıyor. Kaynak : AA