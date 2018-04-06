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Çukur 24. Yeni Bölüm Fragman (9 Nisan 2018)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 24. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 24. yeni bölüm 9 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 24. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 06 Nisan 2018 Cuma 16:23
Çukur 24. Yeni Bölüm Fragman (9 Nisan 2018)

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.

Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 24. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Show Tv - Sevilen dizi Çukur 24. yeni bölüm 9 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Çukur 24. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



Çukur'da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. 

Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Çukur'da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır.

Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner.

Elvis ve çetesi, Baykal'ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak.

Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak.

Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis'in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda edecek.

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