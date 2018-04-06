Ameliyatsız sıvı yüz germe ile gençleşin

Çinik Estetik Merkezinden Dr. Emrah Çinik, “Yüzün anatomisinde bozulmalar yaşandıktan sonra, üçgen görüntünün tekrar kazanılabilmesi için bu tekniği uyguluyoruz. İnsanlar gençken yüzleri; tabanı yukarda, tepesi aşağıda üçgen görünümündedir. Fakat yaşlandıkça, yer çekimine ve bazı kayıplara bağlı olarak elastikiyet kaybı yaşanır. Aynı zamanda yağ dokusunun azalmasına bağlı olarak bu üçgen hat, aşağıya doğru bozulmaya başlar” dedi.



Ameliyatsız sıvı yüz germe tekniği ile minimum 10 yaş gençleşilebileceğini söyleyen Çinik, “Bu tekniği uyguladığımız hastalarda, 7 ile 10 yaş arasında gençleşme gözleniyor ve ışıl ışıl bir görüntü kazanıyorlar. Tekrar ihtiyaç duyulması durumunda işlem yenilenebiliyor. Eksik materyalleri özellikle elmacık kemikleri hattına ve şakak bölgelerinin kenarına çatılayarak işleme başlıyoruz. Bu materyaller ortalama 18 ay kadar kalabiliyor” ifadelerini kullandı.



Ameliyatsız sıvı yüz gerdirme tekniğine erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Doktor Emrah Çinik, “Ameliyatsız sıvı yüz gerdirme tekniği, genelde 30'lu yaşlardan itibaren hem kadın hem de erkeklerin başvurduğu bir uygulama. Özellikle son zamanlarda erkek hastalarımızın sayısı arttı. İleri yaş grubuna da uyguluyoruz ancak o işlemler kendini fazla belli etmeyebilir” dedi.



Bu tarz uygulamalarda yaşın önemli bir etken olduğunu belirten Çinik, çok küçük yaşta her uygulamanın yapılmasının doğru olmadığını söyledi.



20'li yaşlarda kozmetik uygulamaların aşırı derecede yapılmasının doğru bir metot olmadığını belirten Çinik, hastalarını bu tarz uygulamalardan uzaklaştırdığını vurguladı.



“Güneş kremi alışkanlığı kazanılmalı”



Yazın gelmesiyle güneş ışınlarına çok dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda da uyarıda bulunan Çinik, güneş koruyucusu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.



Çocukluktan itibaren güneş koruyucusu kullanma alışkanlığının kazanılması gerektiğini ifade eden Emrah Çinik, “Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkelerde son yıllarda deri kanserinin çok ciddi derecede arttığını belirtti.



Ayrıca güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkileri de var. O nedenle güneş koruyucusu kullanmak çok önemli” şeklinde konuştu.



Evde yapılan kürlerin yüzü gençleştirmede istenilen sonucu vermeyeceğini vurgulayan Uzman Dermatolog Çinik, “Evde bulunan malzemeleri kullanarak maske yapmak medikal anlamda çok doğru değil. Genelde bunlar kozmetik kategoriye giriyor. Aydınlatmak için mutlaka evlerinde en azından bir bal ve deriyi nemlendirmek için ise salatalık vardır. Bunlar emilebilen moleküller değiller. Tıbben bu tür uygulamalara inanmıyoruz” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA