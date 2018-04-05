Türksoy Sofya'da Nevruz Bayramını Kutladı

“Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ve diyalog ne kadar güçlü, ne kadar sağlam olursa, başta iki ülkenin vatandaşları olmak üzere tüm Balkan ve AB coğrafyasında yaşayan halklar bundan fayda sağlayacaklardır.”



“Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” Nevruz Balkan turnesi çerçevesinde 8. gösterisini Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaptı. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçiliklerinin himayelerinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan'ın eski Kralı Simeon Sakskoburgotski, ayrıca Kazakistan, Azerbaycan Endonezya, Sudan, Pakistan, Mısır, Danimarka, Hollanda, İsrail, Brezilya, Lübnan, Fas, Macaristan Sofya Büyükelçileri ve çok sayıda Sofyalı katıldı katıldı. Şölenede Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moldova gibi ülkelerden 70'ten fazla sanatçı sundukları gösteriyle Sofyalıları mest etti.







“İLİŞKİLERİMİZİ İLERİ GÖTÜRME KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”



Programda yaptığı konuşmada sözlerine “bugün önemli bir siyaset adamını ölüm yıl dönümü. Türk Siyasetinin önemli isimlerinden ve Milliyetçi Hareketin lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş 'i ve aziz ülkü şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyorum” diye başlayan Topçu, AB ve NATO üyesi Bulgaristan’la ilişkilerimizin son dönemde artan üst düzey ziyaretler vesilesiyle geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek“ülkelerimiz arasındaki ilişkilerden, terörle mücadele de dahil olmak üzere bütüncül bir yaklaşımla halklarımızın ortak yararına ileri götürme konusundaki çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-AB Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov yaptıkları görüşmede, ikili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemeleri ele almış; siyaset, ekonomi, ticaret, enerji, kültür ve beşeri alanlarda mevcut işbirliğimizi güçlendirme imkânlarını da değerlendirmişlerdir” ifadelerini kullandı.







“BULGARİSTAN DIŞINDAKİ MÜTTEFİKLERİMİZDEN DE AYNI DESTEĞİ BEKLİYORUZ”



“Türkiye, PKK,PYD,YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi küresel terör örgütlerine karşı ülke içinde ve dışında BM’nin 51. maddesinden aldığı meşruiyetle mücadele etmektedir. Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov 6 Ocak 2018 tarihinde verdiği bir mülakatta “Türkiye olmadan gerek terörizmle gerekse göç akımı ile baş edemeyiz. Bulgar güvenlik servisleri Türkiye güvenlik servisleri ile çok iyi bir iş birliği yapmaktadır." diyerek Türkiye’nin küresel terörle ve terör örgütleri ile mücadelesine destek olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye, masum sivillerin ve dünyanın güvenliği adına küresel terör örgütlerine karşı verdiği bu mücadelede diğer dost ve müttefiklerinden de aynı anlayış ve desteği beklemektedir.”







“HER İKİ ÜLKE İÇİN DE SOYDAŞLARIMIZIN VARLIĞI İLİŞKİLERİMİZE KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”



“Bulgaristan-Türkiye dostluk İlişkilerinde Bulgaristan vatandaşı olan soydaşlarımızın varlığı iki ülke içinde önemli bir unsurdur. Balkan coğrafyasında Bulgaristan’ın da komşularında soydaşları bulunmaktadır. Her iki ülke için de soydaşlarımızın varlığı ikili ilişkilerimize katkı sağlayan çok önemli gönül köprüleri olmaya devam edecektir.







“BULGAR HALKINI TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM”



Restore edilerek 7 Ocak 2018 Pazar günü İstanbul’da ziyarete açılan Demir Kilise’ye değinen Yalçın Topçu “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımlarıyla ibadete açılan ‘Demir Kilise’ye Bulgar halkı başta olmak üzere tüm Hristiyan alemini Demir Kilise'ye hem ibadet etmeye hem de Türk misafirperverliğini yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bulgaristan'ın eski Kralı Sakskoburgotski’ye günün anısına bir şilt takdim etti.



“NEVRUZ İNSANLIĞA MAL OLMUŞ BİR KÜLTÜREL DEĞERDİR”



Türksoy Genel Sekreteri Kaseinov ise konuşmasında Türksoy’un iki kez UNESCO, iki kez de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Nevruz kutlaması gerçekleştirdiğini belirterek “Nevruz Türk dünyasının ortak kültürel mirası olduğu gibi aynı zamanda insanlığa mal olmuş bir kültürel değerdir.2009 yılında UNESCO, Nevruz’u ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil etmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 2010 yılında aldığı kararla 21 Mart tarihini uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etmiştir” diye konuştu.

