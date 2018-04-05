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İsmail Kahraman'dan o iddialara cevap

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'deki Çanakkale konulu gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddialarını yalanladı.

Güncel / 05 Nisan 2018 Perşembe 15:10
İsmail Kahraman'dan o iddialara cevap
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Bazı basın organlarında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'deki bir tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddia edilmişti.

İddiaları daha önce yalanlayan Kahraman'dan yeni açıklama geldi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Kahraman, programda tiyatro gösterisinin olmadığını söyleyerek 'Çanakkale türküsü var ve Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri var. Dolayısıyla kadınlar da var, erkekler de var. Herhangi bir kimseden özür dileyecek değilim. Hata yapmış değilim. Ortada bir hata yok. Övünüyorum.' dedi.

Kahraman şöyle konuştu:

'YALAN, İFTİRA, TEZVİR'

Konuşmasına “Herkesin köpürttüğü sahne meselesini izah etmek istiyorum” diyerek başlayan Kahraman, “Bir kere şunu ifade edeyim yalan ve iftira. Kesinlikle a'dan z'ye. Yok böyle bir vaka. Olmayanı var gibi göstermek ahlakın dışındadır, dürüstlüğün dışındadır, ar duygusunun dışındadır. Sahne var, eser var, oynanıyor ve kadınlar o sahneden çıkartılıyor. Yalan, iftira, tezvir, asılsız ve tam bir provokasyon. Çok ayıp. “dedi.

'GÖSTERİ PROGRAMDA YOKTU'

Ardından CHP'li Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Kahraman, "Özgür Bey, ortada bir iftira var. Ortada bir kara yalan var. Ortada çok kötü bir provokasyon var. Bu programda bir tiyatro oyunu yok, oyuncular yok, senaryo yok, prova yok. Yapmışlarsa kendi aralarında yapmışlar. Böyle bir gösteri programda yok." şeklinde konuştu.

'ORTADA HATA YOK, ÖVÜNÜYORUM'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını da hatırlatan Kahraman, şöyle devam etti: Yani programda tiyatro gösterisi yok. Çanakkale türküsü var ve Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri var. Dolayısıyla kadınlar da var, erkekler de var. Önde de dokuz kişilik askerimizi canlandıran Çanakkale kıyafetindeki insanlar var. Bunu köpürtmenin bir alemi yok. Kadına ve tiyatroya karşılık yoktur. Ben herhangi bir kimseden özür dileyecek değilim. Hata yapmış değilim. Ortada bir hata yok. Övünüyorum.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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