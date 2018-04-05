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Hobi olarak başladı, kazanç kapısı oldu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde çiftçilik yapan Yunus Daşmaz’ın hobi olarak başladığı ahşap el sanatlarıyla yaptığı maketler, büyük oteller ve işletmelerden aldığı siparişlerle bölgede ilgi odağı oldu.

Kültür-Sanat / 05 Nisan 2018 Perşembe 11:01
Hobi olarak başladı, kazanç kapısı oldu

Aslanapa ilçesine bağlı Erenköy'de yaşayan ve kurduğu 3 metrekarelik atölyesinde çiftçilikten arta kalan zamanlarında kağnı, traktör, ev, araba, beşik gibi gereçlerin maketlerini tamamen el işçiliği ile aslına uygun ahşap sanatıyla yapan Yunus Daşmaz, eserlerinin tüm dünyaya tanıtılmasını istiyor.

28 yaşında olan Daşmaz, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa ilçemize bağlı Esenköy'de yaşıyorum. 18 yıldır hobi olarak ahşap el sanatını yapıyorum. Siparişe göre her boyutta ev, traktör, araba, kamyon gibi daha birçok maketler yapıyorum. Otellerden, sosyal medyadan, işletmelerden gelen isteğe göre herkesin isteğini yapmaya ve yetiştirmeye çalışıyorum. Kısacası küçük atölyemde üretiyorum ve ürettiklerimi dünya ile paylaşamaya çalışıyorum'' diye konuştu.


Kaynak : İHA

Esenköy


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