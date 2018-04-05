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Canlı yayında Çiftlikbank tartışması

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ programına konuk olan Mehmet Çevik canlı yayında özür dilerken gazeteci İsmail Saymaz’la sert bir tartışma içerisine girdi.

Güncel / 05 Nisan 2018 Perşembe 23:39
Canlı yayında Çiftlikbank tartışması
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Oynadığı dizi ve filmlerin ardından Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla gündeme gelen oyuncu Mehmet Çevik, Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çiftlik Bank olayıyla ilgili konuşan Mehmet Çevik, pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

ÜÇ KURUŞ İÇİN YAĞCILIK YAPTINIZ

Mehmet Çevik’in daha önce bir kanalda Çiftlikbank’ı savunmasına tepki gösteren Saymaz “Bu yağcılık değil mi? Siz üç kuruş için Mehmet Aydın denilen çocuğa neden yağcılık yapıyorsunuz? Bu yağcılık değil midir? Siz ülkeyi dolandırmış bir sahtekara yağcılık yapmışsınız. ” dedi.

HANDE FIRAT DA ÇİLEDEN ÇIKTI

İsmail Saymaz’a yanıt veren Mehmet Çevik savunmasında Afrin ve Kudüs’ü karıştırınca bu kez de moderatör Hande Fırat çileden çıktı. Hande Fırat Çevik’e ‘Çiftlikle Afrin’in Kudüs’ün ne alakası var? Hep insanların bu tip duyguları sömürülüyor.” diye konuştu.

TİYATROYU BAŞKA YERDE OYNAYIN

Mehmet Çevik’e tepki göstermeye devam eden İsmail Saymaz sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tiyatronuzu gidin sahnede oynayın. Yanlış yerde oynuyorsunuz tiyatronuzu. Üç yüz bin insan dolandırılmış burada da aklı başında gazeteciler var. Gidin oyunu başka yerde oynayın’


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mehmet AydınHande Fıratİsmail SaymazModeratörMehmet Çevik


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