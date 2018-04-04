Ünlülerden Kılıçdaroğlu açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'daki sınır karakoluna giden ünlüler vardı. Kılıçdaroğlu, 'Rezil adamlar' dediği isimler için sert eleştirilerde bulunmuştu.



Ünlülerden Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi. Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan bir grup ünlü isim Kılıçdaroğlu'na ortak bir açıklama ile yanıt verdi. (İlgili haber için tıklayınız)



Öte yandan Kanal D Ana Haber'e konuşan ünlü isimlerden gelen tepkiler ise şöyle:



Yavuz Bingöl: Bir muhalefet parti liderine yakışmadı. Kullandığı o kelimeler ne o parti liderine yakıştı ne de kendisine yakıştı. Reziller diyerek seçim mi kazanacak acaba? O birlik beraberliği görünce hesapları bozuldu galiba diye düşünüyorum. O yüzden bize böyle saldırdı. Çok üzüldüm kendisi adına. Askere destek vermek ne zamandan beri siyaset oldu?



Seda Sayan: Bu eleştirileri şiddetle kınıyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Çok doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum. Bugün bana 'hadi' deseler yine koşa koşa giderim. Resimler çektiler, ailelerine gönderdiler. Onlara da moral oldu. Hepsinin gözünde bir ışık vardı. Devir birlik beraberlik devri. Ortada kötü bir şey yok. Yapmayın böyle yapmayın.



Ali Şan: Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği cümleleri dinledim. Ben de çok üzüldüm. Gerçekten bir moral ziyaretiydi bu. Hiç bir siyasi amacı yoktu. Hiç bir partiye oy toplamak için gitmedik. Biz oraya içizden geldiği için gittik. İşin siyasetini biz dedil de o yaptı gibi geliyor.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel