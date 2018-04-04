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Trump'tan 'ticaret savaşı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin’le bir ticaret savaşının içinde değiliz. O savaş, uzun yıllar önce ABD’yi temsil eden aptal ya da beceriksiz insanlar yüzünden kaybedildi. Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız var. Bunun üstüne fikri mülkiyet hırsızlığı 300 milyar dolar. Bunun sürmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Dünya / 04 Nisan 2018 Çarşamba 17:01
Trump'tan 'ticaret savaşı' açıklaması

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Çin'in karşılıklı hamleleriyle artan ticaret savaşı endişelerine değindi.

ABD'nin Çin'le ticaret savaşını uzun yıllar önce kaybettiğini savunan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

'Çin'le bir ticaret savaşının içinde değiliz. O savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ya da beceriksiz insanlar yüzünden kaybedildi. Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız var. Bunun üstüne fikri mülkiyet hırsızlığı 300 milyar dolar. Bunun sürmesine izin veremeyiz.'

ABD yönetimi, yüzde 25 ek gümrük tarifesi uygulamayı planladığı 50 milyar dolarlık bin 300 Çin menşeli ürünün listesini dün açıklamıştı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidi bulunuyor.

Çin'in bu açıklamaya tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararı aldı. Pekin yönetiminin misilleme listesinin viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı bildirildi.

Bu arada, küresel hisse senedi piyasaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik endişelerin yeniden artmasıyla düşüş eğilimini sürdürüyor.

Trump'ın paylaşımından kısa süre sonra Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,86, Standard &amp; Poor's 500 Endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,5 düşüşle güne başladı. Kaynak : AA

Abd BaşkanıDonald Trump


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