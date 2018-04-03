FETÖ lideri Gülen'in uykularını kaçıran gelişmeler

'İki gelişme, Pensilvanya'da F. Gülen'in uykularını kaçırıyordur.' Bu cümle Star gazetesi yazarlarından Hüseyin Gülerce'ye ait. Gülerce, bugünkü 'MİT operasyonu: FETÖ panikledi' başlıklı yazısında Fethullah Gülen'i panikleten iki olayı kaleme aldı.



FETÖ'nün son aylarda Türkiye çapında yeniden yapılanma girişimlerinde olduğunu yazan Gülerce, Kosova'daki 6 FETÖ'cünün derdest edilip Türkiye'ye getirilmesi ardından örgütün kimyasının bozulduğunu aktardı.



Gülen'i perişan eden ikinci gelişmenin ise TSK içinde sayıları binleri bulan itirafçılar olduğunu ifade eden Gülerce, 'F. Gülen, “itirafçı olanlar, kâfir olur” diye boşuna tehdit etmemiş. Ama işe yaramadı.' diye ekledi.



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız





Kaynak : Beyaz Gazete Özel