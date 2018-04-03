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Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye destek

MHP lideri Bahçeli'nin "Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımlılığımızı nereye kadar koruyacağız?" sözlerine Fatih Portakal'dan destek geldi.

Televizyon / 03 Nisan 2018 Salı 19:28
Fatih Portakal'dan Bahçeli'ye destek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımlılığımızı nereye kadar koruyacağız?' diye sormuştu.

MHP liderinin bu açıklamasına Fatih Portakal'dan destek geldi. Fox Ana Haber'de konuşan Portakal, 'Bence günün en doğru sözü Devlet Bahçeli'den geldi. Evet iktidara destek veriyor, muhalefet yapmıyor ama bu söz muhalefet çıtasının yükselmesi demek. Bu sözü bilerek, farkında olarak söylediğini düşünüyorum. Çünkü bunu ancak gerçek bir muhalefet lideri söyleyebilir.' dedi. 

 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih PortakalMhp Genel BaşkanıDevlet Bahçeli


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