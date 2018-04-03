Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki





Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'Seçim ordusu' kuruyoeuz sölerine tepki gösterirken 'CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. Eğer ordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır. Bunların oyununu Cumhur ittifakı bozacaktır. ' diye konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;



Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. Bu tablo karşısında elbette milletimizin ihtiyaçlarını yok saymamalıyız. Mutfakta tencere kaynamazsa ne yapılsa boş, ne söylense beyhudedir. Siyasetin öznesi insandır. Siyasetin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır.



DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER



Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir



TOSUNCUKMUŞ, ÇİFTLİK BANKMIŞ...



Dünden bugüne hesap aynıdır. Kurgu aynıdır. Tuzak aynıdır. Türk milleti on yılladır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsılığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Türkiye ekonomik dağlarıyla susturulmak, sindirilmek isteniyor. Makro dengelerin iyileşmesi yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de itina göstermeliyiz. Zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Tosuncuk'muş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış; bu ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Masunların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alanların hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur.



Türkiye hedef ülkedir. Bu tablo karşısında hiç bir vicdan sahibi Türk azıcık aşım, kaygısız başım diyemez. Milli meseleler karşısında tarafsız bir alan yoktur, şerefli olmak Türk milletinin kutlu haklarını savunmayı gerektirir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemi değerlendirdi.Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'Seçim ordusu' kuruyoeuz sölerine tepki gösterirken 'CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. Eğer ordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır. Bunların oyununu Cumhur ittifakı bozacaktır. ' diye konuştu.Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli,duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş 'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme vedolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. Bu tablo karşısında elbette milletimizin ihtiyaçlarını yok saymamalıyız. Mutfakta tencere kaynamazsa ne yapılsa boş, ne söylense beyhudedir. Siyasetin öznesi insandır. Siyasetin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır.Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız.'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdirDünden bugüne hesap aynıdır. Kurgu aynıdır. Tuzak aynıdır. Türk milleti on yılladır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsılığımızı nereye kadar koruyabileceğiz?ekonomik dağlarıyla susturulmak, sindirilmek isteniyor. Makro dengelerin iyileşmesi yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de itina göstermeliyiz. Zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek'nindir. Tosuncuk'muş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış; bu ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Masunların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alanların hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur.hedef ülkedir. Bu tablo karşısında hiç bir vicdan sahibi Türk azıcık aşım,başım diyemez. Milli meseleler karşısında tarafsız bir alan yoktur, şerefli olmak Türk milletinin kutlu haklarını savunmayı gerektirir.



YUVALARINI VİRAN ETMELİYİZ



Türkiye hedef ülkedir. Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasını viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır. Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanan maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.



FETÖ ÖLMEDİ YAŞIYOR



15 Temmuz 2016'da bir felakete maruz kaldık. Gelecek 10 yıllarda FETÖ değil de başka bir şebeke ve ihanet örgütü farklı bir isimle peydahlanırsa, yattığımız yerde nasıl uyuyacağız, toprağın altında nasıl huzur bulacağız? FETÖ ölmedi yaşıyor, kripto damar çalılıyor. Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor. FETÖ borsası kurulda sözleri ne anlama geliyor? Borsa kurulduysa hissedarlar nerededir? Mücadele bitti. FETÖ temizlendi demek yerinde mi? Bu kadar kolay mı? Bu kadar temelsiz mi? Devlet konuşmaz, devlet tereddüt geçirmez. Devlet gecikmez. Devlet spekülasyona meyletmez. Devlet tehdit etmez. Devlet gereğini yapar.



CHP'NİN GEVŞEK GRUP BAŞKANVEKİLİ...



CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. Eğer ordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır. Bunların oyununu Cumhur ittifakı bozacaktır. '



