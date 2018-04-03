Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 'Seçim ordusu' kuruyoeuz sölerine tepki gösterirken 'CHP'nin geveze ve gevşek grup başkanvekili ekranların sütçüsüyle katıldığı programda seçim güvenliği ordusu koruyoruz diyerek aklını dökmüştür. Bizim ordumuz tektir. Yeni ordu teşebbüsü FETÖ merkezli olsa gerek. Eğer ordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak bizim için farz olacaktır. Bunların oyununu Cumhur ittifakı bozacaktır. ' diye konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü
duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş
'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma
dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. Bu tablo karşısında elbette milletimizin ihtiyaçlarını yok saymamalıyız. Mutfakta tencere kaynamazsa ne yapılsa boş, ne söylense beyhudedir. Siyasetin öznesi insandır. Siyasetin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır.
DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER
Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye
'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız. Türkiye
'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir
TOSUNCUKMUŞ, ÇİFTLİK BANKMIŞ...
Dünden bugüne hesap aynıdır. Kurgu aynıdır. Tuzak aynıdır. Türk milleti on yılladır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsılığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Türkiye
ekonomik dağlarıyla susturulmak, sindirilmek isteniyor. Makro dengelerin iyileşmesi yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de itina göstermeliyiz. Zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek Türkiye
'nindir. Tosuncuk'muş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış; bu ve benzeri sülüklerin kanımızı emmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Masunların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alanların hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur.
Türkiye
hedef ülkedir. Bu tablo karşısında hiç bir vicdan sahibi Türk azıcık aşım, kaygısız
başım diyemez. Milli meseleler karşısında tarafsız bir alan yoktur, şerefli olmak Türk milletinin kutlu haklarını savunmayı gerektirir.