Acun Ilıcalı sordu: Hangisi güçlü?

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da gönüllüler takımının sürekli yenilmesine daha fazla tahammül edemedi ve yarışmanın formatını değiştirdi.



GÖNÜLLÜLERİ İKİ ALL STAR TAKIMINA DAĞITTI



All Star takımına ikiye bölen Acun, gönüllüler takımının yarışmacılarını iki All Star takımı arasında paylaştırma kararı aldı.



Format değişikliğinin ardından Survivor'da gönüllüler takımı ortadan kalkmış oldu.



Acun Ilıcalı bugün ise Twitter hesabından takipçilerine bir anket sundu. Ilıcalı, 'Sizce şimdi hangi Survivor takımı daha güçlü?' diye sordu.



Ilıcalı'nın bu anketine dakikalar içinde binlerce kişi katıldı.



Ilıcalı'nın yaptığı bu değişikliğin 1 Nisan şakası olup olmadığı merak ediliyordu.





