Ufak Tefek Cinayetler 23. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (3 Nisan 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



3 Nisan 2018 salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



İşte Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Ufak Tefek Cinayetler 23. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

Gerçek ortaya çıkıyor.









Ve sonunda Sarmaşık'ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan'ın hayatında biri olduğunu anlıyor.



Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!



Yayın Günü: 3 Nisan Salı

Yayın Saati: 20.00 Ve sonunda Sarmaşık'ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan'ın hayatında biri olduğunu anlıyor.Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

Merve ve Pelin'in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.Diğer yanda Oya'yla Serhan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…