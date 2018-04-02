Fazilet Hanım ve Kızları 42. Yeni Bölüm Fragman (7 Nisan 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Fazilet Hanım ve Kızları 42. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--





Sinan’ın şok, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiylekalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!