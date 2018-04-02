1 haftada 61 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 26 Mart-2 Nisan'da yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 61 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Irak'ın kuzeyinde 8 hedef imha edildi



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk-Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce barınak ve sığınak olarak kullanılan 8 hedef imha edildiği kaydedildi.