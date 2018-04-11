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Yalın ayak yyürümeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, her cins, boy ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen nasırlar bu problemi çekenler için ciddi bir sıkıntı, kötü bir görüntü ve yoğun bir sorun haline geldiğini belirtti.

Sağlık / 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
Yalın ayak yyürümeyin

Nasır aslında ciltte tahriş olan bölgeyi koruma amaçlı oluştuğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Yani cilt sürtünme veya baskı nedeniyle belli bir bölgede tahriş hissettiği zaman kalınlaşarak tepki verir yani nasir oluşturarak o bölgeyi korumaya alır. Bu sebeple nasirin tanımı en basit sekliyle cildin korunma amaçlı olarak kalınlaşmasıdır. Cilt kalınlaşması çoğunlukla ayaklarda meydana gelir ancak sadece ayakta olmayabilir” diye konuştu.

Fazla dar veya sıkı bir ayakkabı, sert zeminden oluşabilecek bir sürtünme hatta iki ayak parmağının birbirine yaptığı baskı veya sürtünme nasır oluşumuna zemin hazırlayıcı etkenlerden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Nasırın bir çok belirtisi vardır ama en net belirtisi nasır oluşan bölgede keskin ağrıdır.Hafif nasırlarda basınç ortadan kalktığında ağrı da kaybolur ama derin ve geniş çaplı nasırlarda ağrı daha keskin ve nasir daha rahatsız edicidir. Ağrıyla birlikte bölgede kalınlaşma da baslar.

Sıkı ayakkabılar,ayak yapısına uyumsuz ayakkabılar,yüksek topuklu ayakkabılar,yalın ayak yürümek,ayak parmaklarındaki deformasyonlar,ayağın fazla kemikli olması ve yanlış yürüme (basma) hareketi nasır oluşmasına neden olur.

Nasır tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken nokta, nasiri iltihaplı olan benzerlerinden ayırmaktır. Sorun yaratan şeyin gerçekten nasir olduğuna emin olduktan sonra birçok tedavi sekli uygulanabilir ve aslında nasırların tedavisi oldukça kolaydır.Tedavi sürecinde uzman bir doktora başvurulması gereklidir.

Nasırlarınızı keserek yok etmeye çalışmanın da istenmeyen sonuçları olabilir. Derinizde kesikler oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki ayak sürekli olarak bakterilerin kolayca üreyebilecekleri ilik ve rutubetli bir ortamdır.” diye konuştu.

Kaynak : İHA

Dermatoloji


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