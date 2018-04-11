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İsrail Gazze'nin doğusunu bombaladı

İsrail, top atışları ile Gazze’nin doğusunu vurdu.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
İsrail Gazze'nin doğusunu bombaladı
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İsrail, Gazze şehrinin Zaytoun bölgesini bombaladı. Yerel kaynaklar, İsrail topçularının bölgeyi 15 top mermisiyle vurduğunu söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırına Filistinliler tarafından yerleştirilmiş olan bir bombanın İsrail birliğine yakın bir bölgede patlamasının ardından Gazze'nin doğusunda birçok bölgenin vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, patlayıcı maddenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen protestolar sırasında sınırdaki tel örgülerin yayına yerleştirildiğini söyledi.

Patlamanın bu sabah bir İsrail buldozerinin yanında gerçekleştiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de yaşanan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğunu ve sınır bölgesinin bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Hamas, bölgede 10 yıldır devam eden İsrail ve Mısır ablukasını boykot etmek amacıyla Filistin halkını sınırda toplanmaya çağırmıştı. İsrail'in gösterilere müdahalesi sonucunda şu ana kadar 26 Filistinli hayatını kaybetti.

(Muhammed Rabah/İHA) Kaynak : İHA

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