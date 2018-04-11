Altın savaş ilanı ile uçuşa geçti!

ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına askeri yanıt verme ihtimali tartışılırken ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet'le "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" dedi.



Trump tweet'te "Rusya Suriye'ye atılan tüm füzeleri vuracağını söyledi. Rusya hazır ol, çünkü hoş, güzel ve "akıllı" füzeler geliyor. Halkını öldüren ve bundan haz duyan Gazla Öldüren Hayvan'la ortak olmamalısın" ifadelerini kullandı.



Bu mesajın ardından güvenli liman altının fiyatı adeta fırladı.



Altının gramı şu sıralar yüzde 2,30'luk büyük artışla 181 TL, altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,82'lik artışla 1.350 dolar seviyesinde bulunuyor.