Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca önce Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal'ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. 75 gün Almanya'da da tedavi gören Deniz Baykal geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.



Sağlık Bakanlığı, fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Deniz Baykal'ın sağlığının iyi durumda olduğunu açıkladı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



Sayın Deniz Baykal, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi görmektedir.



Fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Sayın Deniz Baykal'ın sağlığı iyi durumdadır.



Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir.



Sayın Baykal'ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir.



Bilgilerinize saygıyla sunulur.



