Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Postalın eksikse sana postal gönderelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'Hatay'daki karakol ziyaretimiz birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçı dostlarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettiği cevabı kendilerine verdik.



Nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı askerine desteğine giden sanatçısına kem söz söyleyebilir, aklımız almıyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabını vermesi gerken makamdır.

Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da göndrelim. Şunu bilmen lazım, bu ülkede biz askerimizle doğduk askerimizle yürüyoruz.Size rağmen Fırat Kalkanı Harekatını yaptık. Bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 071. Kuzey Irak'ta etkisiz hala getirilen terörist sayısı 337. Yurtiçinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 165.Biz şehitlerimizle beraberiz. Biz Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiz. Bay Kemal ve işbirliği yapan koalisyon ortaklarının böyle bir derdi yok. Onların derdi bu ülkeyi bölmek parçalamak. Hakkari'de miting yaptığında bir tane Türk bayrağı var mıydı? Yenikapı için bize önce hayır dedi, baskılar aldı sonra geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları milletime anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman hesap sormaya var mıyız? Bu sözle lafla olmuyor. Bu çalışarak olacak, kapı kapı dolaşarak olacak.Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Türkiye'de bir ilk, bunu AK Parti iktidarı yapıyor. Mersin Akkuyu'da 60 yıllık rüya olan ilk nükleer güç santralinin temelini Rusya lideri ile attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yaptırım bedeli 22 milyar doları bulacak. Akkuyu devreye girdiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzd 10'unu karşılayacak. Gençlerimiz şu anda Rusya'da eğitim alıyor.Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.En son Gabon 3 önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını, Gabon'dan üçünü aldık.Yarın külliyemizi ziyaret edecek roman kardeşlerimizle bu şahsa gereken cevabı vereceğimize inanıyorum. Bak bakalım AK Parti roman kardeşlerimizle nasıl bütünleşecek. Benim doğup büyüdüğüm mahalle roman mahallesidir. Bay Kemal biz böyle yetiştik. Biz bir şeye inandık o da şu; inananlar kardeştir. Dünyada ırkçı siyasetin yükselişe geçip de huzurun arttığı bir ülke yoktur.Çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. Bu konuda yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Ortaya istismarın önlenmesi acil eylem planı ortaya çıktı. Kapsamlı hususlar yer alıyor. Kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığımıza sunuldu. Çocuklara cinsel istismar suçunun üst sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkarılıyor. İstismarın nitelikli olması durumunda Ceza müebbet ve ağırlaştırılmış müebbete kadar yükseltilebilecek. Sıkıysa bundan sonra bu yola tevessül etsinler. Kimyasal kastrasyon da uygulanabilecek.Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, örgüt karşısındaki vatandaşa bu zulmü neden yapar. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık. Avrupa ülkeleri şunu iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendileri hazırlıyor. Bu örgütler nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler.Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum, bulunduğunuz ülkede gurbette değil ana vatanınızdasınız. Bulunuğunuz ülkelerin vatandaşlık haklarından faydalanın. Ana dilinizden, inancınızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka öğrenin.'