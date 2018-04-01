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Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Karataş ilçesinde, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 01 Nisan 2018 Pazar 09:41
Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama
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Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin çiftçi ve esnafa senet imzalatarak yüzde 10 faizle para verdiği, ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 40 kişinin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​

Suç örgütü üyelerinin, faizle 70 bin lira verdikleri müteahhit A.B'nin parayı ödeyememesi üzerine 4 evi ve arsalarına zorla el koyduğu, iş adamının da bundan dolayı intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Kaynak : AA

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