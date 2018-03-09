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Meclis'te çıkan kavganın perde arkası

Ersoy Dede, HDP'nin Meclis'te kavga çıkarma nedenini köşesinde yazdı.

Siyaset / 09 Mart 2018 Cuma 10:35
Meclis'te çıkan kavganın perde arkası

Geçtiğmiz günlerde HDP'li Mahmut Toğrul'un Meclis'te 'Afrin'de etnik temizlik yapılıyor' sözlerinin ardından ortalık bir anda karışmıştı.

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, HDP'nin Batı'nın 2011'den beri Suriye üzerinde oynadığı oyuna alet olduğunu yazdı.

'EVVELA KENDİSİ BOZARDI'

Mezhepsel çatışmların gezi ve başka yollarla Türkiye sıçratılmaya çalışıldığını yazan Dede 'Batının tıpkı Suriye'de 2011'den beri devam ettirdiği gibi, ‘Gezi' ya da başka yollarla Türkiye'ye sıçratmaya çalıştığı gibi bir etnik yahut mezhepsel savaş çıktığı algısını tahkim etmeye çalışıyor HDP.. Biraz bu topraklara ait bir siyasi parti olsaydı, bu tezgahı evvela kendisi bozardı.' diye yazdı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TürkiyeSiyasi PartiSuriyeHdp


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