Develerini traktörüyle güreşlere hazırlıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Tepeköy köyündeki deve damında 2 güreş devesi bakan Sefer Taşkın, develerini traktör ile güreşlere hazırlıyor. Çan'da ikamet eden Sefer Taşkın, her gün develerini güreşlere hazırlamak için Tepeköy'e geldiğini ve develeri traktör yardımıyla yürüttüğünü söyledi.



Güreşçi develeri hakkında bilgi veren Sefer Taşkın, 'Bu develerimiz iki tane. Biri Coşkun Altan oğlumun ismi, diğeri de Taşkın Altan. Bunların haftada 3 gün antrenmanlarını yaptırıyoruz. Bu biraz ağır pehlivan, pek laf dinlemez. Aşağı yukarı 10 kilometre traktörle yürütüyoruz. Bu hafta nasip olursa Etili köyündeki güreşlerdeyiz. Devemize rakip bulmakta zorlanıyoruz. Rakipsiz bir deve. İnşallah hayırlı bir rakiple Etili'de güreşeceğiz bu hafta' dedi.



Pehlivan develer, bu Pazar günü Çan'ın Etili köyünde gerçekleştirilecek deve güreşlerine katılacak. Kaynak : İHA