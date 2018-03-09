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Bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 09 Mart 2018 Cuma 16:10
Bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde bir bombalı saldırı gerçekleştirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldrının ardından düzenlediği operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bombalı saldırıyla ilgili dava dosyasına giren görüntüler orataya çıktı.

NTV'de yayınlanan görüntülerde saldırgan bombayı yerleştirirken görülüyor.

Görüntülerin saldırıdan bir kaç dakika öncesi ait olduğu ifade ediliyor. Ankara'da korkutan patlama
Vergi dairesindeki patlamanın arkasından terör örgütü PYD/PKK çıktı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör SaldırısıAnkara Emniyet MüdürlüğüÇukurambarBombalı Saldırı


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