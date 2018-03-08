Bursa'da, tartıştığı 2 pazarcıyı silahla ağır yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, tutuklu sanık emekli polis Gürkan Erol hakkında, pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu yaraladığı için "adam öldürmeye tam teşebbüs" ve "kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığı ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan şekilde yaralamak" suçlarından ömür boyu hapis cezası istendi.



Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki pazar alanında Ekim 2017'de emekli polis Gürkan Erol ile pazarcı Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu arasında alışveriş konusundaki bir anlaşmazlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol, beylik tabancasıyla 2 pazarcıyı yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Erol tutuklanmıştı. Kaynak : AA