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Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı

Bursa’da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada iki pazarcıyı silahla vuran emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3. Sayfa / 08 Mart 2018 Perşembe 12:27
Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı

Bursa'da, tartıştığı 2 pazarcıyı silahla ağır yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık emekli polis Gürkan Erol hakkında, pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu yaraladığı için "adam öldürmeye tam teşebbüs" ve "kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığı ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan şekilde yaralamak" suçlarından ömür boyu hapis cezası istendi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki pazar alanında Ekim 2017'de emekli polis Gürkan Erol ile pazarcı Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu arasında alışveriş konusundaki bir anlaşmazlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol, beylik tabancasıyla 2 pazarcıyı yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Erol tutuklanmıştı. Kaynak : AA

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