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Öğrenciler 15 Temmuz'u İngilizce anlattı

Adıyaman’ın Kahta Şeyhbaba İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz darbe girişimini İngilizce anlattı.

Eğitim / 08 Mart 2018 Perşembe 14:52
Öğrenciler 15 Temmuz'u İngilizce anlattı

Şeyhbaba İlkokulu İngilizce öğretmeni Duygu Tunç'un girişimleri ve öğrencilerin katkılarıyla bir İngilizce panosu hazırlandı. Yapılan panonun İngilizceden oluşması okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konu ile ilgili konuşan Şeyhbaba İlkokulu Müdürü Aziz Darıcı, milletin 15 Temmuz'da darbe girişimini kahramanca püskürttüğünü vurgulayarak, “Milletimiz darbecileri kendi elleri ve cesaretleri ile def etti. Uğruna şehitler verdiğimiz, vatan savunması olunca gözünü kırpmadan ölüme meydan okuyan Ömer Halisdemir'leri tanıdığımız gündür. Biz eğitimciler olarak onları şükranla anmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere vatan ve bayrak sevgisi aşılamak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade eden Darıcı, “Her zaman 15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Bayramını canlı tutup, öğrencilerimize vatan, bayrak sevgisi aşılamaya, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya çalışacağız. Yapılan bu çalışmalarda emeği olan İngilizce Öğretmenimiz Duygu Tunç'a ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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