Japonya'da çalınan kripto paralar için yeni gelişme

Japonya'da ocak ayında bir kripto para birimine ait şifrelenmiş kodların bilgisayar korsanları tarafından çalındığı sanal para borsası Coincheck, kullanıcıların kayıplarını karşılayacağını açıkladı.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, borsayı işleten Tokyo merkezli şirket, NEM adlı kripto para birimine bağlı 543 milyon dolar varlığın çalınmasında zarar gören 260 bin yatırımcının parasını gelecek haftadan itibaren geri ödemeye başlayacağını bildirdi.



Şirketin üst düzey yöneticisi Koiçiro Vada, düzenlediği basın toplantısında yaşanan aksaklık ve kayıplardan ötürü yatırımcılardan özür diledi. Vada, bilgisayar korsanlarının elektronik posta yoluyla bulaştırdıkları virüsle borsanın intranet sistemine sızdığını ve bu sayede sanal para biriminin transfer edilmesini sağlayan şifrelenmiş kodları çözen "özel anahtarı" ele geçirdiğini belirtti.



Şirketin bu kararı almasının arkasında, Japonya Mali Hizmetler Dairesi'nin (FSA) ülkede faaliyet gösteren 7 sanal para borsası hakkında idari tedbir kararı almış olması bulunuyor.



İki borsaya 1 ay faaliyet durdurma cezası veren FSA, hırsızlık olayının yaşandığı Coincheck için de işletme geliştirme emri vermişti. Kurum borsanın risk yönetimi ve tüketici koruma alanlarında eksiklikleri olduğuna hükmetmişti.



Ocak ayında yaşanan olay bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayda geçmişti. Coincheck, hırsızlık nedeniyle tüm kripto para transferlerini dondurmuştu. FSA olayın ardından sanal para borsaları üzerindeki denetimleri arttırmış, borsa işletmelerinin müşterilerini korumak ve kara para aklama girişimlerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri alıp almadığını soruşturmak için ani baskılar düzenlemeye başlamıştı.



Kaynak : AA