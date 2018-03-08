EKPSS sonuçları ve kura ile memur alımı için tercihler başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 16 Mart'a kadar tercihleri alınacak.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.



Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak. Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.



Adaylar tercihlerini, 16 Mart'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. Tercih gönderme işlemleri, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak. Kaynak : AA