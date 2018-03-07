Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sahne aldı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlatılan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında' etkinliği kapsamında İskenderun'a gelen sanatçılar, 'Hissei Şayia' oyununu sahneledi.
Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için başlatılan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında' etkinliği kapsamında bir grup sanatçı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Hisse-i Şayia' adlı oyunla sahne aldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda seyirci karşısına çıkan sanatçılar, Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı 'Hisse-i Şayia' oyununu sahneledi.
Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda, Şerbetçioğlu'nun yanı sıra Aybar Taştekin, Hikmet Kömürcü, Selma Kutluğ, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ile Zihni Göktay rol aldı.