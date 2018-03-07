USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sahne aldı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlatılan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında' etkinliği kapsamında İskenderun'a gelen sanatçılar, 'Hissei Şayia' oyununu sahneledi.

Kültür-Sanat / 07 Mart 2018 Çarşamba 02:02
Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sahne aldı
Video için tıklayın

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için başlatılan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında' etkinliği kapsamında bir grup sanatçı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Hisse-i Şayia' adlı oyunla sahne aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda seyirci karşısına çıkan sanatçılar, Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı 'Hisse-i Şayia' oyununu sahneledi.

Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda, Şerbetçioğlu'nun yanı sıra Aybar Taştekin, Hikmet Kömürcü, Selma Kutluğ, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ile Zihni Göktay rol aldı.







İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, yaptığı açıklamada, Türk ve Suriye halklarının yakınlığına dikkati çekerek, bazı terör unsurlarının aradaki akrabalık bağlarını koparmaya çalıştığını ancak Mehmetçik'in buna izin vermeyeceğini söyledi.



Sanatçı Zihni Göktay ise kendilerine düşen görevin zor şartlarda dahi insanların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.



Sahnenin dışında gerektiğinde cephedeki askerin yanında yer almaya hazır olduğunu dile getiren 72 yaşındaki Göktay, 'Patates, soğan soyarım. Bundan da hiç yüksünmem. Allah Mehmetçik'imize kurşun sıkanları tepetaklak etsin.' dedi.
Kaynak : AA

Büyükşehir BelediyesiZihni GöktayZeynep GöktayZeytin Dalı HarekatıŞehir Tiyatroları


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı