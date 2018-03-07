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Öğrencilerin Hava Lisesinde bursluluk sınavı heyecanı

Ege Bölgesi’nin ilk havacılık okulu olan Havajet Lisesi’nin düzenlediği bursluluk sınavına ilgi büyük oldu. Toplam 100 öğrenci, sınavda aldıkları puana göre yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen burs imkanından faydalanabilecek. Sınav sonuçları ise 7 Mart Çarşamba günü okulun internet sitesinden açıklanacak.

Eğitim / 07 Mart 2018 Çarşamba 11:43
Öğrencilerin Hava Lisesinde bursluluk sınavı heyecanı

Okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında velilere seslenen Havajet Lisesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi, Türkiye'deki havacılık sektörünün son 10 yılda ciddi bir gelişme kaydettiğini belirterek, havacılık sektörünün geleceğin mesleği olduğunu vurguladı.

Ülkemizin doktora, mühendise olan ihtiyacı kadar, yetişmiş teknik elemana da ihtiyacı olduğunu dile getiren Çelebi, uzman eğitim kadrosu ve atölyelerdeki eğitimlerle öğrencilere tam donanımlı olarak kariyer yolu açtıklarını söyledi.

“Öğrenciler en önemli kaynaktır”

Okulun sunduğu teknik ve teorik eğitimlerin yanısıra yaz okulu ve staj programları hakkında da bilgi veren Çelebi, “Ülkemiz için en önemli kaynak olan öğrencilere burs imkanı sunmak adına bugün bu sınavı gerçekleştirdik. Burada başarılı olmak yine çocuklarımızın elinde. Çünkü yalnızca anne babanın teşvikiyle başarı elde edilemiyor. Bizler ticari bir düşünceyle bu işe girmedik; amacımız sektöre değerli ve donanımlı bireyler kazandırarak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Buradan mezun olan öğrenciler Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından onaylı sertifikaları da alırsa önemli kariyer fırsatı elde edebiliyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerine de kat sayı avantajıyla girebiliyorlar. Okulumuzda ve anlaştığımız bazı firmalarda öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz. Yabancı dil havacılığın olmazsa olmazıdır. Bunun için isteyenleri Malta'da hem İngilizce hem de uçuş eğitimleri alabilecekleri 3 haftalık kursa gönderiyoruz. Dünya uçak üretim devi Airbus ile yaptığımız özel anlaşmayla da öğrencilerimizi bu yıl da Fransa'ya göndereceğiz” diye konuştu.

Şu anda Türkiye'de 150 bin kişinin havacılık sektöründe çalıştığını ve bu rakamın 2020 yılında 250 bine yükseleceğini kaydeden Mehmet Çelebi, havacılık sektöründeki nitelikli elemana ihtiyacının sürekli olduğunu ve bu nedenle havacılık alanındaki mesleki eğitimin öneminin de giderek arttığını sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

Yaz OkuluKonferansİngilizceSivil HavacılıkÖğrenciler


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