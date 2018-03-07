CHP'li vekilden Birgün gazetesine destek

Şehide şehit diyemeyen Birgün gazetesine bir destek de CHP'li Tekin Bingöl'den geldi.
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hükümet düşmanı ve terör seviciliğiyle bilinen Birgün gazetesine destek istedi.
BİNGÖL'ÜN ZİYARETİ BİRİNCİ SAYFADA
Birgün gazetesi Tekin Bingöl'ün destek ziyaretini birinci sayfadan verirken, Bingöl'ün 'Birgün en önemli gazetelerden biri' sözlerine yer verdi.
SKANDAL HABER
Birgün gazetesi geçtiğimiz günlerde birinci sayfasında TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıklamasını haberleştirirken 'TSK tarafından açıklanan bilançoya göre, 20 Ocak'ta başlayan harekatta bugüne kadar 31 asker yaşamını yitirdi.' ifadesini kullanmıştı.
#SONDAKİKA— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 1 Mart 2018
TSK, Afrin'de 5 askerin yaşamını yitirdiğini 7 askerin de yaralandığını açıkladıhttps://t.co/gz3W5q0ZRt pic.twitter.com/zWIFKd8UE0