CHP'li vekilden Birgün gazetesine destek

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hükümet düşmanı ve terör seviciliğiyle bilinen Birgün gazetesine destek istedi.



BİNGÖL'ÜN ZİYARETİ BİRİNCİ SAYFADA



Birgün gazetesi Tekin Bingöl'ün destek ziyaretini birinci sayfadan verirken, Bingöl'ün 'Birgün en önemli gazetelerden biri' sözlerine yer verdi.







SKANDAL HABER



Birgün gazetesi geçtiğimiz günlerde birinci sayfasında TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıklamasını haberleştirirken 'TSK tarafından açıklanan bilançoya göre, 20 Ocak'ta başlayan harekatta bugüne kadar 31 asker yaşamını yitirdi.' ifadesini kullanmıştı.





#SONDAKİKA

TSK, Afrin'de 5 askerin yaşamını yitirdiğini 7 askerin de yaralandığını açıkladıhttps://t.co/gz3W5q0ZRt pic.twitter.com/zWIFKd8UE0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 1 Mart 2018